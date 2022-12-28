"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки

Белодед: Я редко выкладываю видео своих тренировок, потому что не люблю отвлекаться от работы Фото: dariabilodid7 / Instagram

"Я редко выкладываю видео своих тренировок, потому что не люблю отвлекаться от работы, но сегодня захотелось выложить небольшую часть тренировочного процесса", – написала она.

"Ты такая стройная в жизни. И не скажешь, что у тебя такие тренировки сильные. Красотка", – восхитились подписчики.

"Вот она – цена победы", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)