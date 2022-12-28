Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2022
 
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"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки

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Белодед: Я редко выкладываю видео своих тренировок, потому что не люблю отвлекаться от работы
Белодед: Я редко выкладываю видео своих тренировок, потому что не люблю отвлекаться от работы
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 27 декабря разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена во время тренировки в зале.

"Я редко выкладываю видео своих тренировок, потому что не люблю отвлекаться от работы, но сегодня захотелось выложить небольшую часть тренировочного процесса", – написала она.

"Ты такая стройная в жизни. И не скажешь, что у тебя такие тренировки сильные. Красотка", – восхитились подписчики. 

"Вот она – цена победы", – написали фолловеры.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: дзюдо, Дарья Белодед, тренировка
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