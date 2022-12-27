"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке

Остапчук после расставания со второй женой начал отношения с журналисткой Фото: vova_ostapchuk / Instagram

"Вы бы простили измену? И вместе дальше жили с ним?" – спросили у нее подписчики.

"Можно попробовать, но ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась с ним в постель и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, которая вызвала эмоции. И с этими мыслями мне бы хотелось его задушить, а зачем мне садиться за убийство? Лучше после того, как стало известно об измене, разойтись", – написала она.

Ранее стало известно, что ее бывший муж состоит в новых отношениях. Его новой избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.