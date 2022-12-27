Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
Новости

"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке

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Остапчук после расставания со второй женой начал отношения с журналисткой
Остапчук после расставания со второй женой начал отношения с журналисткой
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука, украинский блогер Кристина Остапчук, 26 декабря, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, как относится к измене.

"Вы бы простили измену? И вместе дальше жили с ним?" – спросили у нее подписчики.

"Можно попробовать, но ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась с ним в постель и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, которая вызвала эмоции. И с этими мыслями мне бы хотелось его задушить, а зачем мне садиться за убийство? Лучше после того, как стало известно об измене, разойтись", – написала она.

Ранее стало известно, что ее бывший муж состоит в новых отношениях. Его новой избранницей является украинская журналистка Катерина Полтавская.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 годуПосле свадьбы Остапчук не скрывал, что в новом браке снова хочет стать отцом, а летом 2021 года пара начала строительство дома. По словам ведущего, он мечтал о рождении дочери

В июне 2022 года Остапчук, несмотря на войну, делился планами о завершении строительства их дома, а спустя два месяца появились слухи о том, что пара рассталась. Первым о возможном разводе пары заявил украинский ведущий Слава Демин.

Во вторую годовщину свадьбы супруги воздержались от публикаций в сети, хотя год назад трогательно поздравляли друг друга с днем свадьбы. Позже они отписались друг от друга в Instagram и перестали публиковать совместные фото и видео, как делали это раньше.

В конце октября украинские СМИ сообщили, что пара оформила развод. Ни Владимир Остапчук, ни его жена не стали это отрицать. В последнее время Остапчук появляется на публике без обручального кольца

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Владимир Остапчук, развод, Кристина Остапчук
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