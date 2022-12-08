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08 декабря, 2022
 
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"На вид хрупкая, а может зарядить", "Божественно". Белодед снялась в коротком платье с глубокими вырезами

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Белодед: Всему свое время
Белодед: Всему свое время
Фото: Daria Bilodid / Facebook

Украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 8 декабря разместила в Facebook фото, на котором запечатлена в пустыне.

Белодед выбрала для съемки черное мини-платье с глубокими вырезами в верхней части наряда.

"Всему свое время", – подписала фото спортсменка.

"Божественно", – восхитились в сети.

"На вид хрупкая, а может зарядить", – написали фолловеры.

https://www.facebook.com/Bilodid.Daria/posts/pfbid07xNkLk13DLKydLBHZD5T4gVtpNw8U1HdFauVXiE2oki66jR2HhA2YFZzhDCGBoEGl

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: дзюдо, Дарья Белодед
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