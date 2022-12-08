Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов

12 женщин позировали, прикрывая интимные места оружием. Организаторы заявили, что все деньги, вырученные от продажи календаря, будут направлены на помощь ВСУ.

Автором фотосессии является звукорежиссер канала Юрий Губрий, идея проекта принадлежит оператору Ганке Кудрявцевой. В качестве моделей согласились выступить как ведущие, так и те женщины, которые не работают в кадре.

По словам Кудрявцевой, она инициировала проект, так как "парни на передовой любят нюдсы".

"1 млн грн на рации Motorola для наших Вооруженных сил. Мы поздравляем наших воинов с Днем ВСУ и приступаем к волонтерскому проекту для сбора средств на передовую. Сотрудницы "5 канала" разделись для специального календаря 2023 года. Все фото – без цензуры", – говорится в Telegram "5 канала". Откровенные фото сотрудниц канала опубликованы здесь.

Журналисты сообщают, что такой календарь уже есть у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Одной из участниц проекта стала ведущая канала Анна Мирошниченко.

Представители общественных, правозащитных и медийных организаций осудили публикацию календаря с голыми журналистками для поддержки украинских военнослужащих. Свое заявление они обнародовали 7 декабря на сайте "Детектор медіа".

В нем подписанты призывают авторов проекта отказаться от распространения календаря с изображениями женщин без одежды и белья, подчеркивая, что в противном случае это будет способствовать продвижению сексистских нарративов.

Кроме того, авторы заявления просят правительственную уполномоченную по гендерной политике, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Комиссию по журналистской этике дать оценку законности и этичности действий "5 канала".

Шеф-редактор "5 канала" Ирина Герасимова в комментарии, который опубликован на сайте hromadske, поблагодарила авторов заявления за пиар их проекта и призвала направить усилия на поддержку ВСУ.