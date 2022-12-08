Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
Новости

Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Одной из участниц проекта стала ведущая канала Мирошниченко
Одной из участниц проекта стала ведущая канала Мирошниченко
Фото: Анна Мірошниченко / Facebook

Украинский "5 канал" 6 декабря, ко Дню Вооруженных сил Украины, презентовал календарь с изображением своих сотрудниц, которые снялись без одежды и белья. Об этом сообщается на сайте телеканала.

12 женщин позировали, прикрывая интимные места оружием. Организаторы заявили, что все деньги, вырученные от продажи календаря, будут направлены на помощь ВСУ. 

Автором фотосессии является звукорежиссер канала Юрий Губрий, идея проекта принадлежит оператору Ганке Кудрявцевой. В качестве моделей согласились выступить как ведущие, так и те женщины, которые не работают в кадре.

По словам Кудрявцевой, она инициировала проект, так как "парни на передовой любят нюдсы".

"1 млн грн на рации Motorola для наших Вооруженных сил. Мы поздравляем наших воинов с Днем ВСУ и приступаем к волонтерскому проекту для сбора средств на передовую. Сотрудницы "5 канала" разделись для специального календаря 2023 года. Все фото – без цензуры",  говорится в Telegram "5 канала". Откровенные фото сотрудниц канала опубликованы здесь.

Журналисты сообщают, что такой календарь уже есть у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Одной из участниц проекта стала ведущая канала Анна Мирошниченко. 

https://www.facebook.com/ellada.vita/posts/pfbid02fLMssk7wDthNiFCWyukzDh8uc8PzHCAzHvbnhYhvtrdHydQ1jUStRxTMfHrwaWcRl

Представители общественных, правозащитных и медийных организаций осудили публикацию календаря с голыми журналистками для поддержки украинских военнослужащих. Свое заявление они обнародовали 7 декабря на сайте "Детектор медіа".

В нем подписанты призывают авторов проекта отказаться от распространения календаря с изображениями женщин без одежды и белья, подчеркивая, что в противном случае это будет способствовать продвижению сексистских нарративов.

Кроме того, авторы заявления просят правительственную уполномоченную по гендерной политике, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Комиссию по журналистской этике дать оценку законности и этичности действий "5 канала". 

Шеф-редактор "5 канала" Ирина Герасимова в комментарии, который опубликован на сайте hromadske, поблагодарила авторов заявления за пиар их проекта и призвала направить усилия на поддержку ВСУ.

Теги: оружие, 5 канал, помощь, благотворительность, журналисты, ВСУ, фотосессия, женщины, модель, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
  Яценюк: Россия отправляет десятки самолетов в Китай. Думаю, Китай должен ответить, что он в эти самолеты грузит
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать: "А Одесса без воды-ы-ы!"
Военный дневник харьковчанки Гин: Дикий народ за поребриком ликует. Они встают с ведра, вытирают руки о снег и бегут скандировать: "А Одесса без воды-ы-ы!"
Азовец Орест: До теракта в Оленовке было спокойнее, ты знал, что будешь жив, а после этого понимаешь, что, пожалуй, лучше было на "Азовстали"
Азовец Орест: До теракта в Оленовке было спокойнее, ты знал, что будешь жив, а после этого понимаешь, что, пожалуй, лучше было на "Азовстали"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Таню Муиньо показала своих родителей
Таню Муиньо показала своих родителей
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Показ первых трех новелл состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Показ первых трех новелл состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 