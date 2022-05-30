ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Подоляк заявил, что "Прямой", "Еспресо" и "5 канал" отключили от эфира, потому они транслировали "очень самовлюбленного" человека

Подоляк: У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом
Подоляк: У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом
Фото: lb.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью LB.ua, которое вышло 30 мая, заявил, что отключение от эфира телеканалов "Прямий", "Еспресо" и "5 канал" – это вопрос "единой информационной политики во время войны".

Журналист, спрашивая о причинах такого шага, отметил, что эти каналы "лояльны" к пятому президенту и нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко. 

Он также напомнил Подоляку, что частично эти каналы транслировали единый телемарафон. 

"Частично да, а частично транслировали человека, который очень самовлюблен. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом. Кстати, это вопрос опять же профессионального качества информационного пространства Украины. Так вот, этот человек влюблен в себя, скажем, владелец, опосредованный владелец каналов. А я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, все свои там какие-то нарративы продавать в таком виде, в рамках единой информационной политики", – отреагировал Подоляк. 

На возражение, что можно также говорить о "нарциссах", появляющихся в эфире марафона, Подоляк заявил, что Порошенко "наносит ущерб", который якобы намного больше. 

"Когда ты просто продаешь себя, потому что хочешь монетизироваться на определенном уровне – это одна вещь. Да, это непрофессионально, но это маленький вред. А другое дело, когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что проиграл. И для того чтобы как-то компенсировать, подсознательно можешь пойти на любые разрушительные информационные..." – сказал Подоляк, не закончив предложение. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Марафон "UАразом" транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы 1+1, Интер, StarLightMedia, "Украина", парламентский телеканал "Рада" и Общественное. Ряд телеканалов с общенациональным покрытием не участвовали в проекте. 

19 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства".

После подписания указа "5 канал", "Еспресо" и "Прямий", которые до этого не участвовали в проекте "UАразом", изменили эфир и присоединились к проекту. Однако 5 апреля каналы отключили из цифрового эфира Т2, а вместо них запустили трансляцию национального телемарафона.

В Госспецсвязи сообщили, что каналы отключили от вещания по решению Совета национальной безопасности и обороны. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: телевидение, Петр Порошенко, 5 канал, война России против Украины, Еспресо, Прямий, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (166043)
2
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (64510)
3
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (40666)
4
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (34669)
5
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (29412)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (23922)
7
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (23761)
8
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23535)
 
 
 
 