Подоляк заявил, что "Прямой", "Еспресо" и "5 канал" отключили от эфира, потому они транслировали "очень самовлюбленного" человека

Подоляк: У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом Фото: lb.ua

Журналист, спрашивая о причинах такого шага, отметил, что эти каналы "лояльны" к пятому президенту и нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

Он также напомнил Подоляку, что частично эти каналы транслировали единый телемарафон.

"Частично да, а частично транслировали человека, который очень самовлюблен. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом. Кстати, это вопрос опять же профессионального качества информационного пространства Украины. Так вот, этот человек влюблен в себя, скажем, владелец, опосредованный владелец каналов. А я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, все свои там какие-то нарративы продавать в таком виде, в рамках единой информационной политики", – отреагировал Подоляк.

На возражение, что можно также говорить о "нарциссах", появляющихся в эфире марафона, Подоляк заявил, что Порошенко "наносит ущерб", который якобы намного больше.

"Когда ты просто продаешь себя, потому что хочешь монетизироваться на определенном уровне – это одна вещь. Да, это непрофессионально, но это маленький вред. А другое дело, когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что проиграл. И для того чтобы как-то компенсировать, подсознательно можешь пойти на любые разрушительные информационные..." – сказал Подоляк, не закончив предложение.

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