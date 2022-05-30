Подоляк заявил, что "Прямой", "Еспресо" и "5 канал" отключили от эфира, потому они транслировали "очень самовлюбленного" человека

Журналист, спрашивая о причинах такого шага, отметил, что эти каналы "лояльны" к пятому президенту и нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.
Он также напомнил Подоляку, что частично эти каналы транслировали единый телемарафон.
"Частично да, а частично транслировали человека, который очень самовлюблен. У нас много нарциссов, я понимаю, у нас политика построена на нарциссизме как таковом. Кстати, это вопрос опять же профессионального качества информационного пространства Украины. Так вот, этот человек влюблен в себя, скажем, владелец, опосредованный владелец каналов. А я не очень понимаю, зачем во время войны эту самовлюбленность, все свои там какие-то нарративы продавать в таком виде, в рамках единой информационной политики", – отреагировал Подоляк.
На возражение, что можно также говорить о "нарциссах", появляющихся в эфире марафона, Подоляк заявил, что Порошенко "наносит ущерб", который якобы намного больше.
"Когда ты просто продаешь себя, потому что хочешь монетизироваться на определенном уровне – это одна вещь. Да, это непрофессионально, но это маленький вред. А другое дело, когда ты все еще никак не можешь смириться с тем, что проиграл. И для того чтобы как-то компенсировать, подсознательно можешь пойти на любые разрушительные информационные..." – сказал Подоляк, не закончив предложение.
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Марафон "UАразом" транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы 1+1, Интер, StarLightMedia, "Украина", парламентский телеканал "Рада" и Общественное. Ряд телеканалов с общенациональным покрытием не участвовали в проекте.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства".
После подписания указа "5 канал", "Еспресо" и "Прямий", которые до этого не участвовали в проекте "UАразом", изменили эфир и присоединились к проекту. Однако 5 апреля каналы отключили из цифрового эфира Т2, а вместо них запустили трансляцию национального телемарафона.
В Госспецсвязи сообщили, что каналы отключили от вещания по решению Совета национальной безопасности и обороны.