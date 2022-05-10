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Цифровой эфир "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" отключили по решению СНБО – Госспецсвязи

"5 канал", "Еспресо" и "Прямий" отключили от цифрового вещание 5 апреля
"5 канал", "Еспресо" и "Прямий" отключили от цифрового вещание 5 апреля
Фото: depositphotos.com

Цифровой эфир телеканалов "Эспрессо", "Прямий" и "5 канал" отключили во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о трансляции общего марафона. Об этом в ответ на запрос "Детектор медиа" 9 мая сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

"В начале марта СНБО принял решение о трансляции телемарафона "Единые новости". Цель этого решения – обеспечить людей доступ к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имели и имеют все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания продолжается трансляция телемарафона Единые новости", – говорится в ответе Госспецсвязи.

Также служба сообщила, что Концерн РРТ, который и отключил вещание каналов, "действует исключительно в пределах определенных полномочий", а с 24 февраля работает в условиях военного положения в соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом режиме военного положения", указа президента Украины от 24.02.2022 № 64 "О введении военного положения в Украине" и других нормативно правовых и организационно распорядительных актов, нормативных документов. Часть этих актов имеют ограниченный уровень доступа.

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства".

После подписания указа "5 канал", "Еспресо" и "Прямий", которые до этого не участвовали в проекте телемарафоне "UАразом", отдали часть своего эфире под марафон отмечает "Детектор медиа".

Однако 5 апреля каналы отключили из цифрового эфира Т2, а вместо них запустили трансляцию национального телемарафона.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, телевидение, 5 канал, СНБО, Госспецсвязи, Еспресо, Прямий
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