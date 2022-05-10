Цифровой эфир "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" отключили по решению СНБО – Госспецсвязи

"В начале марта СНБО принял решение о трансляции телемарафона "Единые новости". Цель этого решения – обеспечить людей доступ к правдивой, объективной и проверенной официальной информации о ходе войны и ситуации в стране. Доступ к этому телемарафону имели и имеют все каналы любой формы собственности. Концерн выполняет это решение: на всех имеющихся частотах вещания в соответствии с установленным графиком вещания продолжается трансляция телемарафона Единые новости", – говорится в ответе Госспецсвязи.

Также служба сообщила, что Концерн РРТ, который и отключил вещание каналов, "действует исключительно в пределах определенных полномочий", а с 24 февраля работает в условиях военного положения в соответствии с требованиями Закона Украины "О правовом режиме военного положения", указа президента Украины от 24.02.2022 № 64 "О введении военного положения в Украине" и других нормативно правовых и организационно распорядительных актов, нормативных документов. Часть этих актов имеют ограниченный уровень доступа.