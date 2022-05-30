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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк в четвертый раз дал показания по делу Медведчука – пресс-секретарь

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Яценюка сегодня ждали в СБУ на допрос как свидетеля
Яценюка сегодня ждали в СБУ на допрос как свидетеля
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк дал показания по делу нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в четвертый раз.

Об этом 30 мая сообщила в Facebook его пресс-секретарь Ольга Лаппо. 

В интервью "Радио НВ", которое вышло 26 мая, экс-премьер рассказывал, что речь об "угольном деле" и что он уже трижды давал показания Службе безопасности и Госбюро расследований в этом производстве.

Как пишет Лаппо, Яценюк также говорил, что всегда "публично и непублично жестко боролся против Медведчука".

"За это на него медиа Медведчука спустили всех псов. Все фейки о миллиарде, 24 виллах в Майами, о паспортах, чеченской войне, о "Стене" генерировались в первую очередь россиянами, контролировавшими медийный ресурс в Украине", – добавила пресс-секретарь. 

https://www.facebook.com/100001542495756/posts/pfbid0kgJTUkf8XM293YGCN2Fr38PBmEchrsHnXMuFSPWvuaFDH7YrtLbnfeejSUCQrEB3l/?d=n

30 мая СБУ снова вызвала Яценюка, а также пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова на допрос. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко говорил "Интерфакс-Украина", что все они не явились на допрос 19 мая и поэтому вызваны повторно на 30 мая. Всех вызвали на допрос как свидетелей, сказал Дехтяренко.

Турчинов тогда заявил, что находится на восточном фронте и готов ответить на вопросы следователей "в любом из окопов". 

https://www.facebook.com/turchynov/posts/pfbid08udvLfxYHXEf9tPHbcBKrgEir6Rn1gYXCgcw6fEUv3G1sm1h2uDppGUkSEAMsJsbl

Аваков сказал, что "приглашение в СБУ всех членов правительства 2014 года в качестве свидетелей по делу Медведчука – правильная позиция". Он заявил о необходимости провести "объективное и полное" расследование. Пока Аваков не сообщал о визите в СБУ.

Порошенко сегодня уехал в зарубежную командировку.

Контекст:

В производстве о незаконных поставках угля из ОРДЛО в  2014–2015 годах фигурирует ряд лиц, Порошенко и Медведчук имеют статус подозреваемых – Медведчуку объявили подозрение 8 октября 2021 годаПорошенко – 20 декабря. Оба вину отрицали. 

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

Медведчук находится по арестом

23 мая 2022 года СБУ обнародовала его показания против Порошенко. В частности, Медведчук сказал, что по просьбе Порошенко занимался выводом магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" из госсобственности, а также заявил, что Порошенко причастен к схеме поставок угля из ОРДЛО  в 2014–2015 годах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Арсен Аваков, уголь, Александр Турчинов, допрос, Ольга Лаппо, Артем Дехтяренко
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