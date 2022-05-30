Яценюк в четвертый раз дал показания по делу Медведчука – пресс-секретарь

Яценюка сегодня ждали в СБУ на допрос как свидетеля Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Об этом 30 мая сообщила в Facebook его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

В интервью "Радио НВ", которое вышло 26 мая, экс-премьер рассказывал, что речь об "угольном деле" и что он уже трижды давал показания Службе безопасности и Госбюро расследований в этом производстве.

Как пишет Лаппо, Яценюк также говорил, что всегда "публично и непублично жестко боролся против Медведчука".

"За это на него медиа Медведчука спустили всех псов. Все фейки о миллиарде, 24 виллах в Майами, о паспортах, чеченской войне, о "Стене" генерировались в первую очередь россиянами, контролировавшими медийный ресурс в Украине", – добавила пресс-секретарь.

30 мая СБУ снова вызвала Яценюка, а также пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова на допрос. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко говорил "Интерфакс-Украина", что все они не явились на допрос 19 мая и поэтому вызваны повторно на 30 мая. Всех вызвали на допрос как свидетелей, сказал Дехтяренко.

Турчинов тогда заявил, что находится на восточном фронте и готов ответить на вопросы следователей "в любом из окопов".

Аваков сказал, что "приглашение в СБУ всех членов правительства 2014 года в качестве свидетелей по делу Медведчука – правильная позиция". Он заявил о необходимости провести "объективное и полное" расследование. Пока Аваков не сообщал о визите в СБУ.

Порошенко сегодня уехал в зарубежную командировку.