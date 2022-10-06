Ткаченко рассказал, почему "Прямий", "Еспресо" и "5 канал" не участвуют в национальном телемарафоне

Эти каналы он назвал "близкими к одной политической силе".
"Нужно было либо менять тот формат, который уже наладился, либо им менять подходы относительно их видения того, как это должно было происходить. Потому что нельзя транслировать марафон 12 часов и иметь свое вещание (это как предлагалось) и одновременно быть приобщенным к телемарафону. На это мы ответили: "Пожалуйста, можете включать телемарафон, как это делают многие другие региональные каналы", – сказал Ткаченко.
По словам министра, упомянутые каналы включают марафон тогда, когда хотят.
Ткаченко сегодня не видит потребности обсуждать дальше вопрос участия в национальном марафоне "Прямого", "Еспресо" и "5 канала".
Это и есть "разнообразие в телевизионном пространстве", считает он.
Национальный телемарафон "Єдині новини" ("UАразом") был запущен 24 февраля 2022 года с целью информирования населения Украины о ситуации в связи с вторжением России. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", Starlight Media, парламентский телеканал "Рада" и Общественное. Ряд телеканалов с общенациональным покрытием не участвовал в проекте.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства".
После подписания указа "5 канал", "Еспресо" и "Прямий" (их связывают с бывшим президентом, народным депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко), которые до этого не участвовали в проекте "UАразом", изменили эфир и присоединились к марафону.
4 апреля телеканалы "Еспресо", "Прямий" и "5 канал" отключили из цифрового эфира Т2. На их месте была запущена трансляция национального телемарафона "Єдині новини".
В Госспецсвязи объяснили, что каналы отключили во исполнение решения СНБО о трансляции общего марафона. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отключение от эфира трех телеканалов – это вопрос "единой информационной политики во время войны", и добавил, что они "частично транслировали человека, который очень самовлюблен".