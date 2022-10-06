Ткаченко рассказал, почему "Прямий", "Еспресо" и "5 канал" не участвуют в национальном телемарафоне

Эти каналы он назвал "близкими к одной политической силе".

"Нужно было либо менять тот формат, который уже наладился, либо им менять подходы относительно их видения того, как это должно было происходить. Потому что нельзя транслировать марафон 12 часов и иметь свое вещание (это как предлагалось) и одновременно быть приобщенным к телемарафону. На это мы ответили: "Пожалуйста, можете включать телемарафон, как это делают многие другие региональные каналы", – сказал Ткаченко.

По словам министра, упомянутые каналы включают марафон тогда, когда хотят.

Ткаченко сегодня не видит потребности обсуждать дальше вопрос участия в национальном марафоне "Прямого", "Еспресо" и "5 канала".

Это и есть "разнообразие в телевизионном пространстве", считает он.