Жители Изюма, спасавшие культурное наследие города, не выходят на связь – Ткаченко

"Возвращаюсь из Изюма. 80% города разрушено. Некоторые из спасавших культурное наследие не выходят на связь", – написал он.
Ткаченко отметил, что во время осады Изюм был фактически превращен в пепелище – школа, которая простояла в центре города 140 лет и выдержала Вторую мировую войну, библиотека, музыкальная школа разрушены полностью.
По его словам, сотрудники Краеведческого музея смогли сохранить всю коллекцию и экспонаты, но повреждена крыша здания.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.
14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.