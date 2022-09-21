Жители Изюма, спасавшие культурное наследие города, не выходят на связь – Ткаченко

Жители Изюма, которые во время оккупации спасали культурное наследие города, до сих пор не выходят на связь, сообщил Ткаченко Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

"Возвращаюсь из Изюма. 80% города разрушено. Некоторые из спасавших культурное наследие не выходят на связь", – написал он.

Ткаченко отметил, что во время осады Изюм был фактически превращен в пепелище – школа, которая простояла в центре города 140 лет и выдержала Вторую мировую войну, библиотека, музыкальная школа разрушены полностью.

По его словам, сотрудники Краеведческого музея смогли сохранить всю коллекцию и экспонаты, но повреждена крыша здания.