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17 ноября, 2022
 
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Какая хорошенькая. Малая, рви всех". Дзюдоистка Белодед восхитила сеть ярким пляжным образом

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Белодед двукратная чемпионка мира по дзюдо
Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
Фото: Daria Bilodid / Facebook

Украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 17 ноября разместила в Facebook пляжное фото, на котором запечатлена в белых шортах и оранжевой рубашке.

"Именно в самые темные моменты мы должны сосредоточиться, чтобы увидеть свет", – подписала она фото.

"Боже, какая ты хорошенькая. Малая, рви всех", – восхитились поклонники.

https://www.facebook.com/Bilodid.Daria/posts/pfbid0TNKWsfQdCP3bnT1Qp21JvWs99sTyGvvtYYKBzYrEvLN1sJqS8buWtJV5La4UFvD6l

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: дзюдо, Дарья Белодед
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