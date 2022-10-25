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25 октября, 2022
 
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Дзюдоистка Белодед снялась в полный рост в мини-шортах

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Белодед проживает за границей
Белодед проживает за границей
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 25 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в полный рост на фоне барной стойки.

Белодед позирует в кадре в джинсовых мини-шортах и топе, дополнив образ удлиненным пиджаком.

Спортсменка оставила снимок без комментариев.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

В настоящее время спортсменка проживает за границей.

Теги: спортсмены, мода и красота, Дарья Белодед
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