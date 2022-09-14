"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера

Белодед не стала надевать под топ бюстгальтер и засветила торс в боковых вырезах на шнуровке.

Спортсменка отметила, что находится в Испании.

"Сексуальная и милая", – прокомментировал подписчик satoshi1257.

"Как тебе классно с кудряшками", – прокомментировала victoria_mazur_.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз", – написала она.