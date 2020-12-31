Белодед обнародовала фото с отцом

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед накануне Нового года провела праздничную тренировку со своим отцом – дзюдоистом Геннадием Белодедом.

Белодед: Уходящий год был полон неожиданностей и трудностей Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед 31 декабря на своей странице в Instagram разместила совместное фото со своим отцом – дзюдоистом, мастером спорта международного класса Геннадием Белодедом.

Спортсменка отметила, что фото было сделано во время праздничной тренировки.

"Уходящий год был полон неожиданностей и трудностей. Но это все только сделало меня сильнее в моральном и физическом плане", – написала дзюдоистка.

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Дарья Белодед родилась в 2000 году в семье дзюдоистов Геннадия Белодеда и Светланы Кузнецовой. Она – двукратная чемпионка мира (2018, 2019) и чемпионка Европы (2017) по дзюдо в весе до 48 килограммов.

28 декабря стало известно, что Международная федерация дзюдо назвала Белодед лучшей дзюдоисткой мира в сезоне 2019/2020.