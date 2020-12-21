"Невероятные ноги", "Бомбическая". Дзюдоистка Белодед показала фигуру в купальнике

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед совмещает отдых в Доминиканской Республике с тренировками.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед 20 декабря на своей странице в Instagram разместила серию снимков, сделанных во время отдыха в Доминиканской Республике.

Спортсменка позирует в кадре в сдельном купальнике на пляже.

"Место, где не хочется ни о чем думать, хочется просто любоваться бушующим океаном, шикарным пляжем с белым песком и качающимися от ветра пальмами. Место, где каждое фото без фильтров получается как картинка, где люди добрее и жизнерадостнее, потому что живут с видом на рай и получают удовольствие от всего, что их окружает", – подписала она публикацию.

Белодед отметила, что совмещает отдых с тренировками.

"Тренировки доставляют еще больше удовольствия, чем обычно – с такими-то видами и климатом", – призналась она.

"Невероятные ноги", – прокомментировали пляжные снимки фолловеры.

"Бомбическая", – написали в комментариях подписчики.

"Всегда удивлялся, как в одном человеке уместились модельная красота и мощь великой чемпионки", – отреагировали на фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Дарья Белодед родилась в 2000 году. Она – двукратная чемпионка мира (2018, 2019) и чемпионка Европы 2017 года по дзюдо.