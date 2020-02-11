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Украинская дзюдоистка Белодед выиграла золото на турнире Grand Slam в Париже

В финале соревнований в Париже украинская дзюдоистка Дарья Белодед победила японку Вакану Кога.

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Белодед является двукратной чемпионкой мира
Белодед является двукратной чемпионкой мира
Фото: EPA

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед 8 февраля выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam в Париже (Франция) в весе до 48 кг, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.

Украинка в финале победила японскую дзюдоистку Вакану Кога со счетом 9:0.

19-летняя Дарья Белодед является двукратной чемпионкой мира и Европы. Также украинка взяла золото на Европейских играх 2019 в Минске.

Бронзовую медаль на Grand Slam в Париже в весовой категории до 66 кг завоевал другой украинец Георгий Зантарая, который победил своего соотечественника Богдана Ядова.

Теги: Украина, Франция, дзюдо, Дарья Белодед, Георгий Зантарая, Богдан Ядов
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