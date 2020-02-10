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Украинский боксер Далакян боксировал со сломанной рукой

Украинский боксер Артем Далакян боксировал с переломом руки более 10 раундов боя против венесуэльца Хосбера Переса, сообщает "Братство Кличко".

Далакяну наложили гипс после боя с Пересом
Далакяну наложили гипс после боя с Пересом
Фото: klitschko-brothers.

Украинский боксер Артем Далакян 8 февраля в время боя против венесуэльца Хосбера Переса получил перелом правой руки, информирует сайт "Братство Кличко"

По данным фан-клуба Владимира и Виталия Кличко, Далакян получил трамву во втором раунде. 

Поединок продлился все 12 раундов. Далакян победил Переса решением судей – 118:110, 119:109, 117:111, 117:111 и защитил титут чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

Ему наложили гипс после боя. 

Чемпионом мира украинский боксер стал в феврале 2018 года, победив в американском Инглвуде Брайана Вилорию из США. Это была четвертая защита титула.

Далакян начал профессиональную карьеру боксера в 2011 году, этот поединок стал для украинца 20-м. Далакян ни разу не проиграл, а 14 боев завершил нокаутом.

Для Переса бой был также 20-м, венесуэлец потерпел третье поражение.

Теги: Украина, чемпионат, Артем Далакян, перелом
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