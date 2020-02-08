Украинский боксер Далакян четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Украинский боксер Артем Далакян выиграл у спортсмена из Венесуэлы Хосбера Переса бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе.

Украинский боксер Артем Далакян 8 февраля защитил титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Украинец боксировал против венесуэльца Хосбера Переса, бой прошел в Киеве в КВЦ "Парковый".

Поединок продлился все 12 раундов. Далакян победил Переса решением судей – 118:110, 119:109, 117:111, 117:111.

Чемпионом мира украинский боксер стал в феврале 2018 года, победив в американском Инглвуде Брайана Вилорию из США. Это была четвертая защита титула.

Далакян начал профессиональную карьеру боксера в 2011 году, этот поединок стал для украинца 20-м. Далакян ни разу не проиграл, а 14 боев завершил нокаутом.

Для Переса бой был также 20-м, венесуэлец потерпел третье поражение.