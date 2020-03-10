Беленюк и Белодед – лучшие спортсмены Украины 2019 года. Прошла церемония награждения "Герои спортивного года"

9 марта в Киеве прошла церемония награждения "Герои спортивного года – 2019". Были оглашены победители в 12 номинациях.

Беленюк – чемпион мира по греко-римской борьбе Фото: noc-ukr.org

В Киеве 9 марта состоялся гала-концерт, на котором были оглашены победители в 12 номинациях премии "Герои спортивного года – 2019", сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Лучший спортсмен года: Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион ІІ Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг).

Лучшая спортсменка года: Дарья Белодед – чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48кг).

"Народный выбор-2019": Ольга Харлан – чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

Фото: noc-ukr.org

Лучший тренер года: тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – личные тренеры Дарьи Белодед.

Лучшая сборная команда года: мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря – серебряные призеры чемпионата мира.

Лучшая команда по игровым видам спорта (сборная): юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет – чемпионы мира по футболу U20.

Сенсация года: Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону (гонка преследования).

Фото: noc-ukr.org

Восходящая звезда: Алексей Середа – чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, четвертое место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 метров) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет).

Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Марина Пиддубная – двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовая призерка чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения.

Олимпийская надежда Украины: Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских олимпийских комитетов).

Фото: noc-ukr.org

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу.

Спортивная слава Украины: Владимир Иванов (чемпион Олимпиады 1968 года в Мехико по волейболу) и Наталья Климова (чемпионка Олимпиады 1976 года в Монреале по баскетболу).

Премия "Герои спортивного года" проводится Национальным олимпийским комитетом Украины совместно с Министерством молодежи и спорта ежегодно на протяжении 14 лет.

Отбор кандидатов и определение победителей осуществляется в три этапа. В первом эксперты НОК и общественность составили расширенный список претендентов на награды. На втором этапе в течение двух недель проходило голосование спортивных журналистов Украины, по итогам которого была определена тройка претендентов в каждой номинации. На третьем этапе победителей выбирали выдающиеся спортсмены разных лет путем тайного голосования.