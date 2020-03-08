Украинский шпажист Рейзлин завоевал бронзу на турнире в Будапеште

Украинский шпажист Игорь Рейзлин 8 марта завоевал бронзу на Гран-при, который прошел в столице Венгрии Будапеште, пишет официальный сайт Международной федерации фехтования.
В полуфинале турнира Рейзлин уступил представителю Японии Ямада Масару со счетом 11:12, который завоевал золотую медаль.
Серебряную медаль одержал французский шпажист Янник Борель.
В топ-20 рейтинга турнира попали еще два украинских спортсмена: Владимир Станкевич (15) и Богдан Никишин (20).
Среди женщин лучшей украинкой стали Елена Воронина и Алина Комащук, которые заняли 29 и 30 места.