Украинские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный на 38,2 секунды отстали от сборной Норвегии, выигравшей эстафету.

7 марта в Нове Место в Чехии прошел этап Кубка мира по биатлону, на котором украинские спортсмены заняли второе место. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Украину представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Четыре этапа по 7,5 км украинские биатлонисты преодолели за 1.11.03,5, отстав от победителей, сборной Норвегии, на 38,2 секунды.

В ходе прохождения дистанций на восьми огневых рубежах было использовано пять дополнительных патронов: Прима неточно стрелял дважды, остальные – по одному разу.

Третьими дистанцию прошли спортсмены из Швеции, от украинцев они отстали на 5,1 секунды.