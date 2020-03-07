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Украинские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место украинцы Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный на 38,2 секунды отстали от сборной Норвегии, выигравшей эстафету.

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Украинцы взошли на пьедестал почета
Украинцы взошли на пьедестал почета
Фото: ЕРА

7 марта в Нове Место в Чехии прошел этап Кубка мира по биатлону, на котором украинские спортсмены заняли второе место. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Украину представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный.

Четыре этапа по 7,5 км украинские биатлонисты преодолели за 1.11.03,5, отстав от победителей, сборной Норвегии, на 38,2 секунды.

В ходе прохождения дистанций на восьми огневых рубежах было использовано пять дополнительных патронов: Прима неточно стрелял дважды, остальные – по одному разу.

Третьими дистанцию прошли спортсмены из Швеции, от украинцев они отстали на 5,1 секунды.

Теги: Украина, биатлон, Чехия, Швеция, Норвегия, Сергей Семенов, украинцы, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко
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