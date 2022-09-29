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29 сентября, 2022
 
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"Всегда высокий уровень". Белодед снялась в коротких облегающих шортах

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Белодед: Всегда будь лучшей версией себя
Белодед: Всегда будь лучшей версией себя
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 29 сентября разместила в Instagram фото, сделанное на улице.

Спортсменка запечатлена в сером топе-бандо, белой майке и ярко-розовых коротких облегающих шортах.

"Всегда будь лучшей версией себя", – написала она.

"Всегда высокий уровень", – прокомментировал подписчик ramo3211.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя родина! И я хочу жить в мире без войны и постоянных угроз", – написала она.

Теги: дзюдо, спортсмены, фото, Дарья Белодед
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