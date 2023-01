"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей

Клопотенко позировал с отцом и матерью – Виктором и Еленой Клопотенко.

"Спасибо родителям, что научили меня любить Украину. Не сдаваться, когда тяжело. И научили меня, что чем больнее, тем больше нужно помогать друг другу. Потому что это о любви", – написал он.

"Вы похожи на обоих родителей, но больше на маму", – прокомментировала подписчица ransevichinna.

"Мамулин мальчик! Почет родителям, хорошего парня вырастили!" – отметила natalka_mokan.

Контекст:

Мама Клопотенко – завуч в школе, отец – инженер.

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.