"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей

Клопотенко: Спасибо родителям, что научили меня любить Украину Фото: klopotenko / Instagram

Клопотенко позировал с отцом и матерью – Виктором и Еленой Клопотенко.

"Спасибо родителям, что научили меня любить Украину. Не сдаваться, когда тяжело. И научили меня, что чем больнее, тем больше нужно помогать друг другу. Потому что это о любви", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

"Вы похожи на обоих родителей, но больше на маму", – прокомментировала подписчица ransevichinna.

"Мамулин мальчик! Почет родителям, хорошего парня вырастили!" – отметила natalka_mokan.