52-летняя звезда "Битвы экстрасенсов" родила дочь

Российский экстрасенс Елена Голунова, экс-участница "Битвы экстрасенсов" на российском канале ТНТ, стала мамой в четвертый раз.

52-летний российский экстрасенс Елена Голунова, экс-участница "Битвы экстрасенсов" на своей странице в Instagram показала снимки с находящейся в коляске новорожденной дочерью.

"Как много радости, счастья и эмоций! На улице пасмурно, а дома – наше солнышко! Спасибо большое всем вам за поздравления! Счастья всем, любви и исполнения всех ваших желаний!" – написала она.

О рождении дочери Голунова сообщила в Instagram 31 октября и показала снимки выписки из роддома.

"Когда человек счастлив, ему хочется поделиться этим состоянием со всеми! У нас с мужем родилась наша доченька! Пусть у каждого из вас сбудутся все мечты и надежды! Просто от всей души порадуйтесь за нас! Люблю вас и желаю вам всех благ!" – написала она.

Елена Голунова – участница семи сезонов российской "Битвы экстрасенсов" канала ТНТ. Ранее эти сезоны транслировал также украинский канал СТБ.

У Голуновой также есть трое сыновей. Старший – 34-летний Влад Кадони – также экстрасенс. Он родился в первом браке Голуновой. Во втором – сыновья Дмитрий и Лев. Сейчас экстрасенс замужем в третий раз.