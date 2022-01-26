55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса

"Были времена, когда Майк дразнил и обзывал меня свиньей, кобылой, убойным кабаном или коровой. Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри мне было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком много весишь, это влияет на тебя", – цитирует издание 55-летнюю певицу.

Контекст: Джанет Джексон родилась 16 мая 1966 года в Гэри, штат Индиана, США. Джанет – самая младшая сестра в семействе Джексонов. В 2012 году она вышла замуж в третий раз за катарского бизнесмена Виссам аль-Мана, с которым встречалась два года до свадьбы. Джанет старше своего мужа на девять лет. 3 января 2017 года певица родила первенца Иссу, а в апреле 2017 года стало известно, что пара рассталась после пяти лет брака. Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Причиной смерти стала инъекция снотворного, сделанная личным врачом звезды Конрадом Мюрреем.