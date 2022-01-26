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26 января, 2022
 
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55-летняя Джанет Джексон рассказала, как Майкл Джексон оскорблял ее из-за лишнего веса

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Майкл Джексон называл свою сестру "свиньей, "кобылой", "убойным кабаном" и "коровой"
Майкл Джексон называл свою сестру "свиньей, "кобылой", "убойным кабаном" и "коровой"
Фото: janetjackson / Instagram

Американская певица и актриса Джанет Джексон призналась, что ее старший брат – американский певец Майкл Джексон часто насмехался над ней из-за лишнего веса и придумывал оскорбительные прозвища. Об этом 25 января написало американское издание New York Post.

"Были времена, когда Майк дразнил и обзывал меня свиньей, кобылой, убойным кабаном или коровой. Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри мне было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком много весишь, это влияет на тебя", – цитирует издание 55-летнюю певицу.

Контекст:

Джанет Джексон родилась 16 мая 1966 года в Гэри, штат Индиана, США. Джанет – самая младшая сестра в семействе Джексонов. В 2012 году она вышла замуж в третий раз за катарского бизнесмена Виссам аль-Мана, с которым встречалась два года до свадьбы. Джанет старше своего мужа на девять лет. 3 января 2017 года певица родила первенца Иссу, а в апреле 2017 года стало известно, что пара рассталась после пяти лет брака.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Причиной смерти стала инъекция снотворного, сделанная личным врачом звезды Конрадом Мюрреем.

Теги: Майкл Джексон, Джанет Джексон, актриса, певица, певец
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