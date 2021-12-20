59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000-м году, а спустя три года поженились. У теперь уже бывших супругов трое детей Фото: gvleps / Instagram

По данным издания, инициатором развода была Шаплыкова, которая подала заявление о расторжении брака еще 16 ноября. В материале отмечается, что "расставание четы прошло мирно и без скандалов", поскольку все бракоразводные вопросы – вроде раздела имущества и права опеки над тремя детьми, – были урегулированы в досудебном порядке.

Причиной развода, сообщило издание со ссылкой на адвоката Шаплыковой, стал "кризис в отношениях".

Ни Лепс, ни Шаплыкова пока свой развод не прокомментировали.