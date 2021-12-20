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20 декабря, 2021
 
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59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000-м году, а спустя три года поженились. У теперь уже бывших супругов трое детей
Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000-м году, а спустя три года поженились. У теперь уже бывших супругов трое детей
Фото: gvleps / Instagram

Российский певец Григорий Лепс официально развелся со своей супругой – бывшей танцовщицей, уроженкой Днепропетровской области Анной Шаплыковой. Об этом 20 декабря сообщило издание StarHit со ссылкой на решение мирового суда Москвы.

По данным издания, инициатором развода была Шаплыкова, которая подала заявление о расторжении брака еще 16 ноября. В материале отмечается, что "расставание четы прошло мирно и без скандалов", поскольку все бракоразводные вопросы – вроде раздела имущества и права опеки над тремя детьми, – были урегулированы в досудебном порядке.

Причиной развода, сообщило издание со ссылкой на адвоката Шаплыковой, стал "кризис в отношениях".

Ни Лепс, ни Шаплыкова пока свой развод не прокомментировали.

Контекст:

Лепс (настоящая фамилия –Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи, РФ. Окончил музыкальное училище. В начале 1990-х пел в ресторанах и казино. Стал широко известен в середине 90-х после исполнения песни "Натали" из дебютного альбома "Храни вас Бог".

Шаплыкова родилась 13 мая 1972 года в Никополе. Окончила хореографическое отделение Крымского училища культуры, танцевала в балете латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

Шаплыкова была второй женой Лепса. Они познакомились в 2000-м году в одном из ночных клубов. Они поженились в 2003-м, спустя год после рождения старшей дочери Евы. В 2007-м у них родилась вторая дочь Николь, а в 2010-м – сын Иван.

В 2017 году певец попал в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.

Теги: Григорий Лепс, певец, развод, расставание
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