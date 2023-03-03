59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами

Ринна снялась в свитере, шортах, колготках, сапогах и плаще. Для одного из снимков она, позируя сидящей на ступеньках, расставила ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L I S A R I N N A (@lisarinna)

Также Ринна размещала фото, для которых в декольтированном платье от Mugler наклонилась перед камерой, демонстрируя бюст.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L I S A R I N N A (@lisarinna)