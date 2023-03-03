59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами

Ринна снялась в свитере, шортах, колготках, сапогах и плаще. Для одного из снимков она, позируя сидящей на ступеньках, расставила ноги.
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Также Ринна размещала фото, для которых в декольтированном платье от Mugler наклонилась перед камерой, демонстрируя бюст.
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Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в американском сериале "Район Мелроуз". Актриса замужем за актером Гарри Хэмлином. Пара воспитывает двух дочерей.
11 июля 2022 года актрисе исполнилось 59 лет.