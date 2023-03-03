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03 марта, 2023
 
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Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию

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Мэлоун после пережитого насилия много работала, чтобы исцелиться и помириться с самой собой
Мэлоун после пережитого насилия много работала, чтобы исцелиться и помириться с самой собой
Фото: ЕРА

Американская актриса Джена Мэлоун на съемках второй части фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница" подверглась сексуальному нападению со стороны одного из коллег, имя которого называть не стала. Об этом она написала 28 февраля в Instagram, разместив фото, на котором запечатлена в пшеничном поле.

Она отметила, что снимок был снят после завершения работы над фильмом.

"Несмотря на то, что это время в Париже было для меня очень тяжелым, я переживала тяжелый разрыв, а также подверглась сексуальному насилию со стороны кого-то, с кем работала, я была так благодарна за этот проект, – написала она. – Вихревая смесь эмоций, в которой я только сейчас учусь разбираться. Я бы хотела, чтобы это не было связано с таким травмирующим событием для меня, но думаю, что это настоящая дикость жизни. Как сдержать хаос красотой".

Знаменитость подчеркнула, что после пережитого насилия много работала, чтобы исцелиться и помириться с самой собой.

"Хочу сказать, что я здесь для тех, кому нужно поговорить. Пожалуйста, напишите мне, если вам нужно, чтобы вас услышали", – добавила актриса.

Контекст:

Мэлоун исполнила роль Джоанны Мейсон во всех фильмах франшизы "Голодные игры", кроме первого. Премьера последней части франшизы "Голодные игры: Сойка-пересмешница" состоялась в 2015 году.

После "Голодных игр" Мэлоун снялась в фильмах "Неоновый демон", "Под покровом ночи" других. 

Мэлоун состояла в отношениях с американским фотографом Итаном ДиЛоренцо. У супругов есть сын (2016). В декабре 2017 года актриса рассталась с отцом своего ребенка.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фильм, нападение, насилие, актриса, Голодные игры, Джена Мэлоун
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