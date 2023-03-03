Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию

Мэлоун после пережитого насилия много работала, чтобы исцелиться и помириться с самой собой Фото: ЕРА

Она отметила, что снимок был снят после завершения работы над фильмом.

"Несмотря на то, что это время в Париже было для меня очень тяжелым, я переживала тяжелый разрыв, а также подверглась сексуальному насилию со стороны кого-то, с кем работала, я была так благодарна за этот проект, – написала она. – Вихревая смесь эмоций, в которой я только сейчас учусь разбираться. Я бы хотела, чтобы это не было связано с таким травмирующим событием для меня, но думаю, что это настоящая дикость жизни. Как сдержать хаос красотой".

Знаменитость подчеркнула, что после пережитого насилия много работала, чтобы исцелиться и помириться с самой собой.

"Хочу сказать, что я здесь для тех, кому нужно поговорить. Пожалуйста, напишите мне, если вам нужно, чтобы вас услышали", – добавила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jena Malone (@jenamalone)