Назван главный герой приквела "Голодных игр"

В мае 2020 года выйдет книга "Баллада о певчих птицах и змеях" американской писательницы Сьюзен Коллинз, главным героем которой является один из персонажей "Голодных игр".

Студия Lionsgate уже получила права на еще не опубликованную книгу Коллинз Фото: EPA

Главным героем приквела к "Голодным играм" – романа "Баллада о певчих птицах и змеях" американской писательницы Сьюзен Коллинз – станет молодой Кориолан Сноу. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Этот персонаж является главным злодеем оригинальной трилогии.

В книге "Баллада о певчих птицах и змеях" он описывается как подросток из привилегированного сословия, ищущий чего-то большего.

"Пока он еще максимально далек от того человека, которым станет. Он дружелюбен. Он очарователен. И, во всяком случае, сейчас он герой", – пишет Коллинз.

Релиз книги запланирован на май 2020 года. Студия Lionsgate уже получила права на еще не вышедшую книгу и намерена экранизировать ее. Об этом сообщает Slashfilm.

Предыдущая экранизация произведений Коллинз была выпущена в 2015 году под названием "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2".