Звезда "Голодных игр" Лоуренс впервые беременна

Контекст:

Лоуренс получила премию "Оскар" в 2013 году, три премии "Золотой глобус" – в 2013-м, 2014-м и 2016 году, BAFTA в 2014-м, две премии Гильдии киноактеров США – в 2013-м и 2014 году.