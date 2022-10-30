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30 октября, 2022
 
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Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт

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Хемсворт: Кавилл был невероятным Геральтом
Хемсворт: Кавилл был невероятным Геральтом
Фото: ЕРА

Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" (Netflix), британский актер Генри Кавилл покинет проект после окончания третьего сезона. Об этом он сообщил 29 октября в Instagram.

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне", – написал Кавилл.

Роль Геральта из Ривии в четвертом сезоне будет исполнять австралийский актер Лиам Хемсворт, известный по американскому боевику "Голодные игры".

"Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды и позволяет взять в руки клинок Белого Волка для следующей главы его приключений", – сообщил он в Instagrm.

Контекст:

"Ведьмак" (The Witcher) – американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.

В сериале описываются события, происходившие во времена Средневековья. В январе 2020 года Netflix объявил, что за первый месяц после премьеры сериал посмотрели более 76 млн зрителей.

Премьера третьего сезона, в котором Кавилл будет играть роль ведьмака, запланирована на лето 2023 года. Когда состоится премьера четвертого сезона, не сообщается.

Теги: Лиам Хемсворт, Генри Кавилл, сериал Ведьмак
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