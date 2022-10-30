Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне", – написал Кавилл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

Роль Геральта из Ривии в четвертом сезоне будет исполнять австралийский актер Лиам Хемсворт, известный по американскому боевику "Голодные игры".

"Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды и позволяет взять в руки клинок Белого Волка для следующей главы его приключений", – сообщил он в Instagrm.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liam Hemsworth (@liamhemsworth)