Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне", – написал Кавилл.
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Роль Геральта из Ривии в четвертом сезоне будет исполнять австралийский актер Лиам Хемсворт, известный по американскому боевику "Голодные игры".
"Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды и позволяет взять в руки клинок Белого Волка для следующей главы его приключений", – сообщил он в Instagrm.
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"Ведьмак" (The Witcher) – американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась в декабре 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.
В сериале описываются события, происходившие во времена Средневековья. В январе 2020 года Netflix объявил, что за первый месяц после премьеры сериал посмотрели более 76 млн зрителей.
Премьера третьего сезона, в котором Кавилл будет играть роль ведьмака, запланирована на лето 2023 года. Когда состоится премьера четвертого сезона, не сообщается.