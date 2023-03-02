Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео

Модель позирует в кадре в черном ультра-мини-платье, дополнив образ длинными перчатками, высокими сапогами и ярким полушубком.

"Начинаем Неделю моды в Париже", – подписала она фото и видео.

В конце февраля она принимала участие в Неделе моды в Милане (Италия). Модель вышла на подиум в красном узком платье от итальянского бренда Dolce&Gabbana.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)