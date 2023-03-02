Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео

Модель позирует в кадре в черном ультра-мини-платье, дополнив образ длинными перчатками, высокими сапогами и ярким полушубком.
"Начинаем Неделю моды в Париже", – подписала она фото и видео.
В конце февраля она принимала участие в Неделе моды в Милане (Италия). Модель вышла на подиум в красном узком платье от итальянского бренда Dolce&Gabbana.
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Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году Грэм вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.
7 января 2022 года Грэм родила двойню.