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02 марта, 2023
 
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Plus-size-модель Грэм снялась в ультра-мини в Париже. Видео

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Грэм: Начинаем Неделю моды в Париже
Грэм: Начинаем Неделю моды в Париже
Фото: ashleygraham / Instagram

Американская plus-size-модель Эшли Грэм 2 марта опубликовала в Instagram серию фото и видео со своим участием, которые были сделаны во время показа новой коллекции французского модного дома Balmain на Неделе моды в Париже.

Модель позирует в кадре в черном ультра-мини-платье, дополнив образ длинными перчатками, высокими сапогами и ярким полушубком.

ачинаем Неделю моды в Париже", – подписала она фото и видео.

В конце февраля она принимала участие в Неделе моды в Милане (Италия). Модель вышла на подиум в красном узком платье от итальянского бренда Dolce&Gabbana.

Контекст:

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году Грэм вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.

7 января 2022 года Грэм родила двойню.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Париж, платье, Эшли Грэм, модель, plus size модель
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