Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
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"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею

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Бобул во время интервью назвал всех женщин меркантильными, а журналистка в ответ заявила, что он сексист
Бобул во время интервью назвал всех женщин меркантильными, а журналистка в ответ заявила, что он сексист
Фото: Суспільне Культура / Facebook

Украинская певица Ольга Цибульская 1 марта в Instagram отреагировала на скандальное интервью Иво Бобула украинской журналистке Эмме Антонюк, во время которого он, обидевшись на обвинения в сексизме, прервал запись и ушел.

Обращаясь к журналистке, Цибульская порекомендовала ей записать следующие интервью с украинским певцом Потапом на тему национальной идеи, с украинской певицей Ниной Матвиенко поговорить о трендах в TikTok, а с ней самой – о химической ионизации.

"Не только же у Бобула спрашивать о том, о чем он никогда не слышал – о гендерном равенстве", – отметила артистка. И добавила, напевая, что  "о сексизме у деда лучше не спрашивать".

Контекст:

Интервью с Бобулом вышло на YouTube-канале Антонюк 27 февраля. Ведущая заявила, что это было самое короткое интервью в истории ее проекта, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз". 

Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию. Спустя несколько минут он перезвонил ведущей. "Ты упертая, как не знаю что. Опустись на землю, ты в первую очередь человек. Солнышко, если бы ты прошла хоть немного, что прошел я, ты бы говорила иначе", – сказал он, после чего прервал разговор. Антонюк записала разговор на камеру и показала зрителям.

После ухода артиста она отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой. 

1 марта Бобул в комментарии KP.ua заявил, что не давал ей разрешения на публикацию интервью с ним. "Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист.

Антонюк опровергла его слова.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Иво Бобул, Потап, Нина Матвиенко, Алексей Потапенко, Ольга Цибульская, Эмма Антонюк
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