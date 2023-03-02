"О сексизме у деда лучше не спрашивать". Цибульская посоветовала Антонюк после интервью с Бобулом обсудить с Потапом нацидею

Бобул во время интервью назвал всех женщин меркантильными, а журналистка в ответ заявила, что он сексист Фото: Суспільне Культура / Facebook

Обращаясь к журналистке, Цибульская порекомендовала ей записать следующие интервью с украинским певцом Потапом на тему национальной идеи, с украинской певицей Ниной Матвиенко поговорить о трендах в TikTok, а с ней самой – о химической ионизации.

"Не только же у Бобула спрашивать о том, о чем он никогда не слышал – о гендерном равенстве", – отметила артистка. И добавила, напевая, что "о сексизме у деда лучше не спрашивать".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)