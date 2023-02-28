"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом

Бобул – Антонюк: Ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи Скриншот: Це Ніхто Не Буде Дивитись / YouTube

Во время разговора Бобул заявил, что современные девушки меркантильные, разбалованные и бездушные.

"Женщины бывают разные, а тем более сейчас женщины разбалованы. Очень многое хотят от мужчин. Очень многое. Я смотрю на все это, и мне просто жаль становится мужчин. Сегодня один, через пару лет уже другой и так скачет по кроватям, из одной в другую, ищет принца, а принц был возле нее, – заявил артист. – Есть хорошие девушки – те сидят по домам и не выходят. И [есть] те [девушки], которые ищут себе какое-нибудь приключение на что-то".

Бобул подчеркнул, что говорит "жизненную правду", так как "постоянно находится между людей".

Антонюк в ответ заметила, что высказывания артиста оскорбляют женщин. Реагируя на реплику журналистки, певец заявил, что она в свои 32 года должна была уже быть замужем и иметь детей.

"Это сексистский бред, – возразила Антонюк. – Иво Бобул – сексист?"

"Нет, это что-то такое обидное. Сексот, сексист. Нет, солнце мое, я сейчас встану и уйду. Мы начали говорить о чем-то, ты начинаешь давить своей терминологией, которую я не понимаю. Пусть я не понимаю, пусть я глупый. Я говорю тебе жизненные вещи. Я прожил 69 лет. Тебе 32 года, и ты меня начинаешь учить. Не надо макать меня в унитаз. Все, до свидания", – заявил он, после чего покинул студию.

Уходя, Иво Бобул заявил, что является доктором философии.

Антонюк призналась, что это было первое настолько короткое интервью в ее блоге.