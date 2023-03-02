Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью

"У меня большой опыт работы на телевидении и я очень чувствительна к таким моментам. Если бы Бобул озвучил запрет, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиаюристами. Я с уверенностью могу разве что повторить: Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете на публикацию материала", – сказала она.
Ранее в комментарии сайту KP.ua певец утверждал, что не давал согласия на публикацию выпуска и их телефонного разговора, а заявления о женщинах, которые показались ведущей сексистскими, назвал собственным мнением.
Интервью с Бобулом вышло на YouTube-канале Антонюк 27 февраля. Ведущая заявила, что это было самое короткое интервью в истории ее проекта, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз".
Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию. Спустя несколько минут он перезвонил ведущей. "Ты упертая, как не знаю что. Опустись на землю, ты в первую очередь человек. Солнышко, если бы ты прошла хоть немного, что прошел я, ты бы говорила иначе", – сказал он, после чего прервал разговор. Антонюк записала разговор на камеру и показала зрителям.
После ухода артиста она отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой.
1 марта Бобул в комментарии KP.ua заявил, что не давал ей разрешения на публикацию интервью с ним.
"Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист в комментарии изданию.