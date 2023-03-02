Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
Новости

Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью

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Антонюк: Я с уверенностью могу разве что повторить: Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете на публикацию материала
Антонюк: Я с уверенностью могу разве что повторить: Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете на публикацию материала
Скриншот: Це Ніхто Не Буде Дивитись / YouTube

Ведущая и автор YouTube-проекта "Це ніхто не буде дивитись" Эмма Антонюк опровергла слова украинского артиста Иво Бобула о том, что он не давал ей разрешения на публикацию скандального интервью, во время которого обиделся и ушел. Об этом журналистка сообщила 1 марта в комментарии "Детектор медіа".

"У меня большой опыт работы на телевидении и я очень чувствительна к таким моментам. Если бы Бобул озвучил запрет, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиаюристами. Я с уверенностью могу разве что повторить: Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете на публикацию материала", – сказала она.

Ранее в комментарии сайту KP.ua певец утверждал, что не давал согласия на публикацию выпуска и их телефонного разговора, а заявления о женщинах, которые показались ведущей сексистскими, назвал собственным мнением.

Контекст:

Интервью с Бобулом вышло на YouTube-канале Антонюк 27 февраля. Ведущая заявила, что это было самое короткое интервью в истории ее проекта, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз". 

Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию. Спустя несколько минут он перезвонил ведущей. "Ты упертая, как не знаю что. Опустись на землю, ты в первую очередь человек. Солнышко, если бы ты прошла хоть немного, что прошел я, ты бы говорила иначе", – сказал он, после чего прервал разговор. Антонюк записала разговор на камеру и показала зрителям.

После ухода артиста она отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой. 

1 марта Бобул в комментарии KP.ua заявил, что не давал ей разрешения на публикацию интервью с ним.

"Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист в комментарии изданию.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: запрет, журналисты, скандал, Иво Бобул, интервью, Эмма Антонюк
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