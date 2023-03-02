Журналистка опровергла заявление Бобула о запрете на публикацию скандального интервью

Антонюк: Я с уверенностью могу разве что повторить: Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете на публикацию материала Скриншот: Це Ніхто Не Буде Дивитись / YouTube

"У меня большой опыт работы на телевидении и я очень чувствительна к таким моментам. Если бы Бобул озвучил запрет, я бы запомнила. И консультировалась бы с медиаюристами. Я с уверенностью могу разве что повторить: Бобул в разговоре со мной не сказал ни слова о запрете на публикацию материала", – сказала она.

Ранее в комментарии сайту KP.ua певец утверждал, что не давал согласия на публикацию выпуска и их телефонного разговора, а заявления о женщинах, которые показались ведущей сексистскими, назвал собственным мнением.