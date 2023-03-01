Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию

Антонюк заявила, что это было самое короткое интервью на ее YouTube-канале, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз".
Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию.
Антонюк после его ухода отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой.
"Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист в комментарии изданию.
Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас – Тереблече) Черновицкой области в многодетной семье. В 1980 году он вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года стал популярным на всеукраинском уровне.
В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.
Артист женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма. Супруга младше 69-летнего Бобула на 12 лет.