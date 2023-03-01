Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию

Бобул об Антонюк: Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Скриншот: Це Ніхто Не Буде Дивитись / YouTube

Антонюк заявила, что это было самое короткое интервью на ее YouTube-канале, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз".

Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию.

Антонюк после его ухода отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой.

"Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист в комментарии изданию.