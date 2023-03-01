Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
Новости

Скандальное интервью с Бобулом. Артист заявил, что не давал согласия на его публикацию

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Бобул об Антонюк: Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть?
Бобул об Антонюк: Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть?
Скриншот: Це Ніхто Не Буде Дивитись / YouTube

Украинский певец Иво Бобул не давал согласия на публикацию своего интервью украинской журналистке Эмме Антонюк, которое 27 февраля вышло на ее YouTube-канале. Об этом артист сообщил 28 февраля в комментарии KP.UA.

Антонюк заявила, что это было самое короткое интервью на ее YouTube-канале, так как артист на 39-й минуте разговора встал и ушел, заявив, что журналистка "макает его в унитаз".

Это произошло после того, как Антонюк спросила артиста о воспитании 16-летнего сына. Отвечая на вопрос, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. После этого он снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию.

Антонюк после его ухода отметила, что планировала спросить у Бобула о его отношениях с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем и совместном дуэте с бывшим генпрокурором Украины Виктором Пшонкой.

"Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала. Хочет хайпануть? Она выложила в YouТube наш разговор по телефону. Никто не имеет права на это без разрешения", – заявил артист в комментарии изданию.

Контекст:

Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас – Тереблече) Черновицкой области в многодетной семье. В 1980 году он вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года стал популярным на всеукраинском уровне. 

В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.

Артист женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма. Супруга младше 69-летнего Бобула на 12 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Иво Бобул, интервью, Эмма Антонюк
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