  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка

Речь идет о ролике, который Вирастюк снял и выложил в сеть в 2016 году, после чего видео было растиражировано блогерами.
По словам Бобула, Вирастюк повел себя по-свински.
"У меня квартиры нет в Черновцах. И когда я приезжаю, экс-мэр Черновцов Николай Федорук и директор отеля "Буковина" Валерий Чинуш решили сделать мне такой подарок официально. У меня есть документы", – сказал артист.
"Разве Вирастюк проявил неуважение? Вам не кажется, что это была ироничность?" – спросила у Бобула журналистка.
"Ко мне с иронией не надо [относится]. Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией?! Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение, потому что я народный артист Украины", – заявил Бобул.
Он подчеркнул, что после того случая Вирастюка для него не существует.
Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас – Тереблече) Черновицкой области. В 1980 году он вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.
В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.
Артист женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма. Супруга младше 69-летнего Бобула на 12 лет.