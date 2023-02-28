  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка

Бобул об именном номере в отеле: Экс-мэр Черновцов Николай Федорук и директор отеля решили сделать мне такой подарок официально Фото: Суспільне Культура / Facebook

Речь идет о ролике, который Вирастюк снял и выложил в сеть в 2016 году, после чего видео было растиражировано блогерами.

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Видео: буде добре / YouTuvbe

По словам Бобула, Вирастюк повел себя по-свински.

"У меня квартиры нет в Черновцах. И когда я приезжаю, экс-мэр Черновцов Николай Федорук и директор отеля "Буковина" Валерий Чинуш решили сделать мне такой подарок официально. У меня есть документы", – сказал артист.

"Разве Вирастюк проявил неуважение? Вам не кажется, что это была ироничность?" – спросила у Бобула журналистка.

"Ко мне с иронией не надо [относится]. Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией?! Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение, потому что я народный артист Украины", – заявил Бобул.

Он подчеркнул, что после того случая Вирастюка для него не существует.