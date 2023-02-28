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01 марта, 2023
 
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"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка

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Бобул об именном номере в отеле: Экс-мэр Черновцов Николай Федорук и директор отеля решили сделать мне такой подарок официально
Бобул об именном номере в отеле: Экс-мэр Черновцов Николай Федорук и директор отеля решили сделать мне такой подарок официально
Фото: Суспільне Культура / Facebook

Украинский певец Иво Бобул признался, что обиделся на украинского стронгмена Василия Вирастюка за то, что тот высмеял именной номер артиста в одном из отелей в Черновцах. Об этом Бобул рассказал в интервью, которое 27 февраля опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Эммы Антонюк "Це ніхто не буде дивитись".

Речь идет о ролике, который Вирастюк снял и выложил в сеть в 2016 году, после чего видео было растиражировано блогерами.

ВИДЕО
Видео: буде добре / YouTuvbe

По словам Бобула, Вирастюк повел себя по-свински.

"У меня квартиры нет в Черновцах. И когда я приезжаю, экс-мэр Черновцов Николай Федорук и директор отеля "Буковина" Валерий Чинуш решили сделать мне такой подарок официально. У меня есть документы", – сказал артист.

"Разве Вирастюк проявил неуважение? Вам не кажется, что это была ироничность?" – спросила у Бобула журналистка.

"Ко мне с иронией не надо [относится]. Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией?! Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение, потому что я народный артист Украины", – заявил Бобул.

Он подчеркнул, что после того случая Вирастюка для него не существует.

Контекст:

Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас – Тереблече) Черновицкой области. В 1980 году он вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.

В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.

Артист женат в четвертый раз. Вместе с женой Натальей воспитывает 16-летнего сына Даниила, крестным отцом которого является второй президент Украины Леонид Кучма. Супруга младше 69-летнего Бобула на 12 лет. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Черновцы, скандал, Василий Вирастюк, Иво Бобул, певец
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