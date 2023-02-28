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28 февраля, 2023
 
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Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя

Цой: Какой Цой?! Когда мы пели, Цоя еще и в помине не было
Цой: Какой Цой?! Когда мы пели, Цоя еще и в помине не было
Скриншот: Це Ніхто Не Буде Дивитись / YouTube

Украинский певец Иво Бобул стал новым героем YouTube-проекта украинской журналистки Эммы Антонюк "Це ніхто не буде дивитись", но в ходе дискуссии покинул студию. Выпуск с артистом опубликован 17 февраля.

В  ходе разговора журналистка спросила у артиста о том, каким было его детство в интернате и какие песни он пел под гитару.

"Каким был ваш первый репертуар?" – поинтересовалась Антонюк.

"Дворовой. Сейчас такие песни не поют – они же все русскоязычные", – ответил Бобул.

"Это [российский певец Виктор] Цой был?" – уточнила у Бобула журналистка.

"Какой Цой?! Когда мы пели, Цоя еще и в помине не было", – ответил артист.

Он отметил, что речь идет о городских романсах.

После того, как разговор зашел о воспитании 16-летнего сына, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. Артист обиделся, снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию.

Комментируя реакцию собеседника, Антонюк заявила, что это было самое короткое интервью на ее YouTube-канале.

Контекст:

Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас Тереблече) Черновицкой области в многодетной семье. В 1980 году вышел на профессиональную сцену в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года стал популярным на всеукраинском уровне. В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. 

Российский певец Цой родился в 1962 году. Первый альбом группы "Кино", солистом которой он был, вышел в 1982 году. На тот момент Бобулу было 29 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Виктор Цой, Иво Бобул, Эмма Антонюк
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