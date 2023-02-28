Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя

Цой: Какой Цой?! Когда мы пели, Цоя еще и в помине не было Скриншот: Це Ніхто Не Буде Дивитись / YouTube

В ходе разговора журналистка спросила у артиста о том, каким было его детство в интернате и какие песни он пел под гитару.

"Каким был ваш первый репертуар?" – поинтересовалась Антонюк.

"Дворовой. Сейчас такие песни не поют – они же все русскоязычные", – ответил Бобул.

"Это [российский певец Виктор] Цой был?" – уточнила у Бобула журналистка.

"Какой Цой?! Когда мы пели, Цоя еще и в помине не было", – ответил артист.

Он отметил, что речь идет о городских романсах.

После того, как разговор зашел о воспитании 16-летнего сына, артист обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. Артист обиделся, снял микрофон, отбросил в сторону подаренную ему в начале интервью книгу и покинул студию.

Комментируя реакцию собеседника, Антонюк заявила, что это было самое короткое интервью на ее YouTube-канале.