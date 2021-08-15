63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров

Стоун: Мой день был американскими горками сквозь рай и ад Фото: EPA

"Мой день был американскими горками сквозь рай и ад. Я решила радоваться тому, что узнала, и тем, с кем связана", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

"Все еще великолепна", – прокомментировал снимок colironhorse.

"Все еще прекрасна после стольких лет. Оставайтесь счастливой", – добавил soretirejacob.