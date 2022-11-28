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28 ноября, 2022
 
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68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына

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Кудлай родилась в 1954 году
Кудлай родилась в 1954 году
Фото: Алла Кудлай / Facebook

68-летняя украинская певица Алла Кудлай 26 ноября опубликовала в Facebook совместные фото со своим сыном Максимом. Она посвятила публикацию его дню рождения.

Сыну артистки исполнилось 45 лет.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02mtqrunJRkGjfUmkD3dwwB47Ti6U3AuUiByM6GGatBhwpnyb9rS7LvCiUREG5hyWal&id=100056436083527

Контекст:

Кудлай родилась в 1954 году. Она – народная артистка Украины. Самая известная песня артистки – "Красива жінка незаміжня".  

Максим – единственный сын Кудлай и украинского художника Николая Кучеренко. Муж певицы погиб в 2009 году в ДТП, а сама Кудлай была госпитализирована. 

Артистка часто выступает вместе с сыном дуэтом. По образованию он актер, но выполняет обязанности администратора певицы. В 2003 году Максим Кудлай впервые стал отцом. У него родился сын.

Кудлай является крестной матерью украинской певицы Насти Каменских. 


Теги: дети, семья, певица, Алла Кудлай
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