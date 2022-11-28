68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына

Сыну артистки исполнилось 45 лет.

Контекст:

Кудлай родилась в 1954 году. Она – народная артистка Украины. Самая известная песня артистки – "Красива жінка незаміжня".

Максим – единственный сын Кудлай и украинского художника Николая Кучеренко. Муж певицы погиб в 2009 году в ДТП, а сама Кудлай была госпитализирована.

Артистка часто выступает вместе с сыном дуэтом. По образованию он актер, но выполняет обязанности администратора певицы. В 2003 году Максим Кудлай впервые стал отцом. У него родился сын.

Кудлай является крестной матерью украинской певицы Насти Каменских.



