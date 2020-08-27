70-летний Гир сыграет мужа 74-летней Китон в романтической комедии

Съемки романтической комедии с участием 70-летнего американского актера Ричарда Гира и 74-летней Дайаны Китон начнутся весной 2021 года.

Весной 2021 года Гир будет сниматься в романтической комедии Фото: ЕРА

70-летний американский актер Ричард Гир сыграет роль супруга-режиссера в романтической комедии под названием The Making Of. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Партнершей Гира по съемочной площадке станет 74-летняя американская актриса Дайана Китон, известная по роли Кей Адамс в трилогии "Крестный отец".

По сюжету супруги, которых играют Гир и Китон, нанимают актеров, которые должны сыграть историю их любви и знакомства, но вскоре после этого подают на развод.

Сценаристами и продюсерами картины заявлены Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц. Съемки фильма начнутся весной 2021 года. Дата премьеры романтической комедии не уточняется.

В фильме также примут участие американская актриса Блейк Лайвли и Лин-Мануэль Миранда – они сыграют главных героев комедии в молодости.