72-летний Винокур показал тату и внука

Четырехлетний Федор – единственный внук 72-летнего российского артиста Владимира Винокура.

В 2015 году Винокур стал дедом Фото: vladimir_vinokur / Instagram

72-летний российский артист Владимир Винокур в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлен вместе со своим четырехлетним внуком Федором.

Подписчики обратили внимание на татуировки, расположенные на предплечьях правой и левой руки Винокура.

"Татухи. Круто", – прокомментировали пост артиста его фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!!!ФЁДОР-УРА!!! Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur) 1 Июн 2020 в 4:27 PDT

Владимир Винокур родился в 1948 году в Курске. Федор – сын единственной дочери актера балерины Анастасии Винокур, рожденный в 2015 году в браке с продюсером Григорием Матвеевичевым.