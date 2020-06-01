72-летний Винокур показал тату и внука

72-летний российский артист Владимир Винокур в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлен вместе со своим четырехлетним внуком Федором.
Подписчики обратили внимание на татуировки, расположенные на предплечьях правой и левой руки Винокура.
"Татухи. Круто", – прокомментировали пост артиста его фолловеры.
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Владимир Винокур родился в 1948 году в Курске. Федор – сын единственной дочери актера балерины Анастасии Винокур, рожденный в 2015 году в браке с продюсером Григорием Матвеевичевым.