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26 мая, 2020
 
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75-летний Род Стюарт угрожает исключить детей из завещания, если они не будут с ним видеться

75-летний британский рок-музыкант Род Стюарт является отцом восьмерых детей. Старшей дочери музыканта Саре исполнилось 56 лет, а младшему сыну Эйдену – девять.

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75-летний британский музыкант Стюарт впервые стал отцом в 19 лет
75-летний британский музыкант Стюарт впервые стал отцом в 19 лет
Фото: ЕРА

75-летний британский рок-музыкант и многодетный отец Род Стюарт заявил, что ему с трудом удается видеться со всеми своими детьми. Об этом он рассказал в интервью Mirror.

По словам Стюарта, у его старших детей всегда есть другие планы на то время, когда он назначает встречу. Музыкант отметил, что нашел способ заставить их изменить планы – он заявил детям, что исключит их из завещания, если те не будут его навещать.  

"После этого они начали приходить", – признался музыкант. Он подчеркнул, что не балует старших детей деньгами, мотивируя зарабатывать самостоятельно. 

Род Стюарт официально был женат дважды. Бывшая жена музыканта – модель и телеведущая Рэйчел Хантер. В браке у супругов родилось двое детей – дочь Рене (1992) и сын Лиам МакАлистер (1994). 

Во втором браке с фотографом Пенни Ланкастер у Стюарта родилось два сына Аластер Уоллес (2005) и Эйден (2011).

Также у Стюарта есть 56-летняя дочь Сара, которая родилась, когда ему исполнилось 19 лет, 40-летняя Кимберли и 32-летняя Руби, а также 39-летний сын Шон.

Теги: Великобритания, актер, Род Стюарт
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