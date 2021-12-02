76-летний Дунаевский женился в восьмой раз

Избранницей композитора стала музыковед Алла Новоселова, которая младше мужа на 35 лет. Композитор отметил, что она избегает публичности. Когда именно состоялась свадьба, супруги не уточнили.
По словам Дунаевского, в новом браке он не планирует в четвертый раз становиться отцом.
"Поздновато уже. Ты обязан поставить детей на ноги, это обязанность отца. А если этого не произойдет, а как правило, этого не происходит из-за возраста, то это уже чистый эгоизм. Я хочу этого избежать", – объяснил он.
Самой известной женой Дунаевского была актриса Наталья Андрейченко. Брак с ней стал для композитора четвертым. У пары есть взрослый сын Дмитрий Дунаевский (1982).
Также у Дунаевского есть дочь Алина (1983) от филолога Нины Спады и дочь Полина (2002) от дирижера Марины Рождественской. Рождественская – седьмая жена композитора.