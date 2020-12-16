79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин

79-летний канадский модельер Питер Найгард в течение 25 лет, используя свой статус и положение, принуждал женщин к сексу.

79-летний канадский модельер финского происхождения, основатель дизайнерской компании Nygard Питер Найгард 14 декабря был задержан канадской полицией в городе Виннипег по запросу американских правоохранителей. Об этом 15 декабря сообщается на сайте министерства юстиции США.

Найгарда обвиняют в торговле людьми с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории США, Канады, а также на Багамских Островах. Сообщается, что модельер, используя свой статус и положение, в течение последних 25 лет принуждал к сексу многих женщин, в том числе несовершеннолетних.

"Найгард использовал влияние Nygard Group, а также своих сотрудников, фонды и другие ресурсы для набора и содержания взрослых и несовершеннолетних женщин-жертв для собственного сексуального удовлетворения и сексуального удовлетворения его друзей и соратников по бизнесу", – говорится в публикации.

Как сообщает The Guardian, в начале 2020 года в суд с исковыми заявлениями обратилось 10 женщин, которые обвинили модельера в изнасиловании. Некоторые из них заявили, что на момент изнасилования были несовершеннолетними.

Издание Vise пишет, что на сегодняшний день коллективный иск против Найгарда подписало 84 женщины. После предания дела огласке Найгард покинул занимаемый пост, а сама компания в марте 2020 года стала банкротом, сообщает The New York Times.