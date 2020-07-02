89-летний экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом

44-летняя супруга экс-гендиректора "Формулы-1" Берни Экклстоуна Фабиана Флози накануне 90-летия мужа родила ему сына. От предыдущих отношений у бизнесмена есть три взрослых дочери.

Брак с Флози – третий в биографии бизнесмена Фото: ЕРА

89-летний британский бизнесмен, экс-гендиректор "Формулы-1" Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом – 44-летняя супруга Фабина Флози родила сына, сообщает Blick.

Родители назвали новорожденного ребенка Эйсом. В комментарии изданию супруга бизнесмена подчеркнула, что ее первые роды прошли легко и длились всего 25 минут.

Брак с Фабианой Флози – третий в биографии бизнесмена. Пара расписалась в 2012 году. О беременности супруги британского бизнесмена стало известно в апреле 2020 года.

От предыдущих отношений у Экклстоуна есть три дочери: 65-летняя Дебора, 35-летняя Тамара и 31-летняя Петра – и пятеро внуков.

28 октября Экклстоуну исполнится 90 лет.