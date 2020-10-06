90-летний Иствуд снимет фильм, в котором сыграет главную роль

По сюжету главный герой нового фильма 90-летнего американского актера и режиссера Клинта Иствуда путешествует вместе с чужим ребенком из Мексики в США.

90-летний американский актер Клинт Иствуд готовится к съемкам фильма под названием Cry Macho, в котором сыграет главную роль. Картина будет сниматься при поддержке киностудии Warner Bros. Об этом сообщает издание Deadline.

Сценарий фильма создан продюсером и сценаристом Ником Шенком по мотивам одноименного романа американского драматурга Ричарда Нэша, написанного в 1978 году.

Шенк уже сотрудничал с Иствудом во время работы над сценарием к его фильму "Гран Торино" (2008).

В новом фильме Иствуд воплотит на экране роль разводчика коней, которому поручили забрать сына своего руководителя от матери-алкоголички, проживающей в Мексике, и привезти в США.

О месте и дате начала съемок картины Deadline не сообщает. В последний раз Иствуд совмещал работу режиссера с актерской игрой в 2018 году на съемках картины "Наркокурьер", напоминает издание.

Иствуд родился 31 мая 1930 года. Он многократный обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA.

С 1986 по 1988 год актер был мэром города Кармел-бай-те-Си в Калифорнии (США).