91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео

Фотограф, работающий с 91-летней и 69-летней моделями, после фотосессии заявил, что возраст – это всего лишь цифры Фото: fadilberishaphotography / Instagram

Делль'Орефиче позировала вместе с 69-летней американской моделью Беверли Джонсон, которая в 1974 году стала первой чернокожей героиней обложки Vogue.

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Фотограф Фадил Бериша на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от работы со знаменитостями

"Какой удивительный опыт работы с ними обеими, обе показывают, что возраст – это всего лишь цифра", – написал он.

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