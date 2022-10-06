91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео

Делль'Орефиче позировала вместе с 69-летней американской моделью Беверли Джонсон, которая в 1974 году стала первой чернокожей героиней обложки Vogue.
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Фотограф Фадил Бериша на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от работы со знаменитостями
"Какой удивительный опыт работы с ними обеими, обе показывают, что возраст – это всего лишь цифра", – написал он.
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Кармен Делль'Орефиче занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой. Она является автором книги "Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью".
Беверли Джонсон известна как актриса, модель и бизнесвумен.