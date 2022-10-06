Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео

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Фотограф, работающий с 91-летней и 69-летней моделями, после фотосессии заявил, что возраст это всего лишь цифры
Фотограф, работающий с 91-летней и 69-летней моделями, после фотосессии заявил, что возраст – это всего лишь цифры
Фото: fadilberishaphotography / Instagram

91-летняя американская супермодель Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца New You. Ролик, в котором запечатлен процесс фотосессии с участием модели, опубликован 6 октября на странице издания в Instagram.

Делль'Орефиче позировала вместе с 69-летней американской моделью Беверли Джонсон, которая в 1974 году стала первой чернокожей героиней обложки Vogue.

Фотограф Фадил Бериша на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от работы со знаменитостями

акой удивительный опыт работы с ними обеими, обе показывают, что возраст – это всего лишь цифра", – написал он. 

Контекст:

Кармен Делль'Орефиче занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой. Она является автором книги "Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью". 

Беверли Джонсон известна как актриса, модель и бизнесвумен.

Теги: фотосессия, модель
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