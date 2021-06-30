"А вокруг ни одного сеновала", "И пусть все треснут от зависти". Толкалина позировала в поле голой

Толкалина отметила, что фотосессия проходила в Рязанской области.
"Ню и ню. Данный материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано зажмуриться и быстро мотать ленту дальше. В противном случае все узнают, что вы хотите так же, только не можете. Всем остальным – пытайтесь, пытайтесь повторить! Лето!" – подписала она фото.
"И пусть все треснут от зависти", – прокомментировали фото поклонники.
"А вдруг тракторист? Или кузнец?" – написали в комментариях пользователи сети.
"А вокруг ни одного сеновала", – поддержали разговор фолловеры артистки.
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Любовь Толкалина известна по ролям в фильмах "Антикиллер", "Траектория бабочки", "Время любить", "Как выйти замуж за миллионера".
У Толкалиной есть дочь Мария (2001). С ее отцом, российским режиссером Егором Кончаловским актриса рассталась в 2016 году. О разрыве она объявила в январе 2017 года.
Актриса часто делится с подписчиками откровенными снимками, несмотря на критику.