"А вокруг ни одного сеновала", "И пусть все треснут от зависти". Толкалина позировала в поле голой

Толкалина отметила, что фотосессия проходила в Рязанской области.

"Ню и ню. Данный материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано зажмуриться и быстро мотать ленту дальше. В противном случае все узнают, что вы хотите так же, только не можете. Всем остальным – пытайтесь, пытайтесь повторить! Лето!" – подписала она фото.

"И пусть все треснут от зависти", – прокомментировали фото поклонники.

"А вдруг тракторист? Или кузнец?" – написали в комментариях пользователи сети.

"А вокруг ни одного сеновала", – поддержали разговор фолловеры артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba)