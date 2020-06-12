A-ZU-ZU. Участники "Х-фактора" NZK представили клип на песню Потапа. Видео
Украинская группа NZK, участники шоу "Х-фактор 10" на своем YouTube-канале разместили клип на песню A-ZU-ZU. Автор композиции – рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко). "A-ZU-ZU – это броский эпатаж и феерия необычных образов. Все происходящее в клипе – яркий, красочный и гиперболизированный калейдоскоп аллегорий", – говорится в описании видео. Режиссер – Алексей Махуренко.
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