Адель продемонстрировала постройневшую фигуру

Британская певица Адель поделилась черно-белыми рождественскими снимками с Гринчем и Санта-Клаусом.

Адель: Счастливого Рождества и счастливых праздников всем

Британская певица Адель на своей странице в Instagram продемонстрировала постройневшую фигуру.

"Мы оба пытались испортить Рождество, но потом оба наших сердца выросли! Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Гринч. Счастливого Рождества и счастливых праздников всем", – написала она.

Адель сбросила вес еще осенью 2019 года. По информации Hollywood Life, певица похудела на 40 фунтов (18 килограммов).

Певица в 2016 году сообщила о решении сделать паузу в карьере, посвятив себя воспитанию ребенка – сына Анжело.